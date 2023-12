Plug Power Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Plug Power wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen, was darauf hindeutet, dass das wahre Kursziel weit über dem aktuellen Kurs liegt. Am 15.12.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -1,67%, was die Investoren natürlich beunruhigt. Derzeit liegt das Kursziel von Plug Power bei 14,19 EUR, was eine erhebliche Steigerung von +228,45% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Das Guru-Rating von Plug Power bleibt konstant bei 3,73.

