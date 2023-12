Plug Power-Aktie: Das wird nichts mehr!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der Ausbruch von Plug Power nach oben schien beschlossene Sache. Diese Vorstellung ist nun vorbei. Der Titel hat am Freitag bis kurz vor Toresschluss einen Abschlag in Höhe von mehr als 1,1 % hinnehmen müssen. Kritiker meinen: Das wird nichts mehr in diesen Jahr. Der Ausbruch hat keine Voraussetzungen erfüllt.