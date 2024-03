Plug Power Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

In den letzten Wochen gab es bei Plug Power eine deutliche Verschiebung der Stimmungslage in den sozialen Medien hin zum Negativen. Dieser Wandel erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Plug Power negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Plug Power daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Plug Power. Aufgrund dieser Faktoren bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Plug Power 17,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 17 Prozent. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie im Vergleich zu anderen eher unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Plug Power liegt aktuell bei 37,04 und zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 55 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "Neutral"-Einstufung.