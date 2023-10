Plug Power-Aktie: Das war am Ende!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von Plug Power hat sich am Freitag recht schwach aus dem Markt verabschiedet. Die Analysten, die statistisches Material untersuchen, sind enttäuscht. Die Notierungen haben zwar “nur” 1 % verloren. Sie sind allerdings unter die bedeutende Marke von 7 Euro nach unten gerutscht. Das gilt als kleines Alarmzeichen. Immerhin sind die Kurse innerhalb einer Woche um mehr als 16 % geklettert. Sollte das nun alles vorbei sein?

Mitnichten, so die Analysten. Die sind ohnedies noch immer sehr überzeugt von der Aktie. Denn der Titel könnte demnach einer Konsensschätzung nach noch ein Plus von fast 127 % schaffen. Diese Daten von insgesamt 31 Analysten fasst Marketscreener zusammen. Das ist eine erhebliche Prognose, die auf einen Kurs von 16,81 Dollar hinauslaufen würde. Zur Information: Derzeit beläuft sich der Kurs auf – in...