Plug Power-Aktie und Nel-Aktie: Wie viel wäre aus 10.000 Euro vor 5 Jahren investiert bis heute geworden?

Viele Wasserstoff-Aktien wie Nel (WKN: A0B733) und Plug Power (WKN: A1JA81) sind in den letzten Monaten stärker gefallen. Häufig kommen wir dann schnell auf die Idee, die Unternehmen könnten etwas falsch machen oder sie würden nicht mehr wachsen.

Im Fall von Nel und Plug Power trifft dies jedoch nicht zu. Hauptursache für die Kursrückgänge war die steigende Inflation und somit höhere Kosten, die wiederum das Ergebnis belasten. Hinzu kommen anziehende Zinsen, die die Zinsaufwendungen treiben.

Doch mit den nun fallenden Gas- und Ölpreisen ist 2023 wahrscheinlich mit einer sinkenden Inflation zu rechnen. Deshalb ziehen plötzlich viele niedergegangene Aktien wieder an. Wer Plug Power und Nel fundamental genau verfolgt, weiß zudem, dass die Unternehmen ihr Geschäft stetig ausbauen und von einer stark steigenden Elektrolyseur-Nachfrage profitieren.

Bis circa zur Mitte des Jahrzehnts streben Plug Power und Nel Gewinne an, die über eine Geschäftsskalierung möglich werden.

Doch was wäre aus 10.000 Euro geworden, wenn wir sie vor fünf Jahren in die beiden Aktien angelegt hätten?

5.000 Euro in Plug Power investiert, ergeben heute

Plug Power-Aktien notierten vor fünf Jahren bei 2,05 Euro. Heute (24.11.2022) stehen sie bei 15,20 Euro, was einer Wertsteigerung von 641,46 % entspricht. Wer also vor fünf Jahren 5.000 Euro investiert hat, steht jetzt bereits bei 37.073,17 Euro. Und dies trotz eines zwischenzeitlichen Rückschlags um mehr als 79 %.

Was bei den Investitionen also zählt, ist eine Langfristausrichtung. Gerade kleine Wachstumswerte schwanken in ihrer Entwicklung zwischenzeitlich sehr stark. Wenn jedoch die Fundamentalentwicklung und Perspektive weiterhin stimmen, ergibt sich durch die Kursrückgänge eher eine Chance.

Zwischenzeitlich standen Plug Power-Aktien bereits bei 61,47 Euro, was einem Plus von 2.898,54 % entsprach. Aus 5.000 Euro wurden so bis Anfang 2021 etwa 149.926,83 Euro.

Nel-Aktien stiegen um …

Nel-Aktien notierten vor fünf Jahren bei 0,295 Euro und heute bei 1,475 Euro. Dies entspricht einer Performance von 400 %. Aus 5.000 Euro wurden so innerhalb von fünf Jahren 25.000 Euro.

Anfang 2021 standen sie aber auch bereits bei 3,319 Euro, was einer zwischenzeitlichen Kurssteigerung von 1.025 % entsprach. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Position bereits einen Wert von 56.254,24 Euro erreicht.

Aus 10.000 Euro wurden …

Wer vor fünf Jahren also jeweils 5.000 Euro in Plug Power und Nel investiert hat, steht heute bei einem Depotwert von 62.073,17 Euro. Daraus ergibt sich eine Wertsteigerung von insgesamt 52.073,17 Euro.

Können die Aktien in den nächsten zehn Jahren noch höher steigen? Nach dem Kursrückgang hat sich die Wahrscheinlichkeit dafür sogar noch vergrößert. Allerdings sollten wir gerade bei sehr jungen unprofitablen Unternehmen auch immer einen Totalverlust mit einplanen und deshalb entsprechend breit streuen.

