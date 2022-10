Plug Power-Aktie und Nel-Aktie: 3 gemischte News

Plug Power (WKN: A1JA81) gilt als hoffnungsvolles amerikanisches Wasserstoff-Unternehmen. Es möchte in den USA ein Wasserstoff-Ökosystem bestehend aus Produktionsstätten und Tankstellen aufbauen, etwa 2025 die Profitabilität erreichen und bis 2028 täglich 1.000 Tonnen Flüssigwasserstoff produzieren.

Zuletzt berichtete das Unternehmen über zwei weitere positive Meldungen.

1. Plug Power und Freezpak erweitern Zusammenarbeit

Plug Power baut seine Freezpak Logistics-Kooperation weiter aus. Der Drittanbieter für Lebensmittellogistik will neun zusätzliche Standorte und fast 400 Gabelstapler mit Brennstoffzellen, Wasserstoffspeicher- und -betankungsinfrastruktur ausstatten. Darunter fünf neue Standorte, die bis 2023 entstehen.

Neben Amazon (WKN: 906866), Walmart (WKN: 860853) und Home Depot (WKN: 866953) wird Freezpak Logistics so zu einem Plug Power-Großkunden. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 2014 zusammen.

„FreezPak Logistics ist seit Langem von Plug Powers innovativer Technologie und Wasserstoff-Brennstoffzellen überzeugt. Wir freuen uns sehr über den Ausbau unserer Partnerschaft, die die amerikanische Lieferkette weiter verbessert und die Kohlendioxidemissionen senkt“, so der Plug Power-CEO Andy Marsh.

FreezPak Logistics ist von Brennstoffzellen überzeugt, da sie im Unterschied zu den Batterien während einer Schicht durchgängig mit voller Leistung arbeiten. Das Unternehmen berichtet von einer Produktivitätssteigerung um 100 %. Neben der Reduzierung von Treibhausgasen konnte es so bereits seine Stromkosten um 31,5 % senken.

2. Plug Power und Olin planen Joint Venture

Plug Power will zudem mit Olin (WKN: 851936) ein Joint Venture mit dem Namen Hidrogenii zur grünen Wasserstoff-Produktion gründen. Die Anlage soll in St. Gabriel (Louisiana, USA) entstehen und täglich 15 Tonnen Wasserstoff erzeugen. Der Bau wird zusätzlich durch staatliche Subventionen unterstützt.

Plug Power bringt seine logistische Unterstützung ein und tritt als exklusiver Wasserstoff-Vermarkter auf. Olin gewährleistet hingegen eine zuverlässige Wasserstoff-Produktion und stellt betriebliches Fachwissen zur Verfügung.

„Das Hidrogenii-Venture ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, Olins Wasserstoffgeschäft in einen Wertestrom umzuwandeln und unsere jährliche Wasserstoff-Produktionskapazität von 150.000 Tonnen zu steigern“, so der Olin-CEO Scott Sutton.

Olin ist ein führender, vertikal integrierter amerikanischer Chloralkalien-Hersteller und -Vermarkter.

Beide Unternehmen planen darüber hinaus einen weiteren Ausbau ihrer Kooperation.

3. Nel registriert Kapitalerhöhung

Nel (WKN: A0B733) möchte hingegen über eine Kapitalerhöhung weitere 34.200 Aktien ausgeben. Das neu eingetragene Aktienkapital des Unternehmens beträgt jetzt 312.665.060,80 Norwegische Kronen, eingeteilt in 1.563.325.304 Aktien mit einem Nennwert von je 0,20 Norwegische Kronen.

Nel erreicht voraussichtlich ähnlich wie Plug Power erst 2026 die Profitabilität und muss deshalb immer wieder neue Investorengelder aufnehmen.

Im dritten Quartal 2022 stieg der Unternehmensumsatz um 20,1 % auf 183 Mio. Norwegische Kronen, während sich der Nettoverlust von -507 auf -260 Mio. Norwegische Kronen verringerte. Der Auftragsbestand stieg um 107 % auf 2.103 Mio. Norwegische Kronen.

