Plug Power: Aktie steigt um über 100 Prozent

Liebe Leserinnen und Leser,

Das amerikanische Unternehmen Plug Power hat am Donnerstag, ebenso wie viele andere aus der Branche, einen beachtlichen Sturz erfahren. Mit einem Rückgang von 1,20 % bildet dies das Ende einer insgesamt schwachen Woche. Der bisherige Aufwärtstrend scheint gestoppt – es sei denn eine unerwartete Prognose sorgt für Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Beobachter halten den Atem an: So starken Kursprognosen hatte man kaum erwartet.

Plug Power: Eine zunehmend gravierende Situation

Die Probleme dieser Woche lassen sich auf Schwierigkeiten mit der chinesischen Wirtschaft zurückführen. Die Sorgen dort nehmen zu, da Zinssenkungen notwendig sind um die Wirtschaft weiterhin anzutreiben. Jedoch ist China kein direkter Kunde von Plug Power, weshalb Auswirkungen lediglich indirekt spürbar sein...