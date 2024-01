Plug Power Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

In den letzten Wochen gab es bei Plug Power eine klare Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, in denen negative Themen überwiegen. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Plug Power für dieses Kriterium also eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" hat die Aktie von Plug Power im letzten Jahr eine Rendite von -63,37 Prozent erzielt, was 1445,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 2302,22 Prozent, und Plug Power liegt aktuell 2365,59 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Plug Power-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit 16,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Dividendenpolitik von Plug Power als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Plug Power basierend auf den analysierten Kriterien.