Plug Power Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Plug Power-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 8 Bewertungen lauten 5 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im vergangenen Monat gab es keine "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Dies führt zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung aus institutioneller Sicht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 15,06 USD, was einer potenziellen Performance von 274,69 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit vier positiven, sechs negativen und vier unklaren Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite der Plug Power-Aktie beträgt derzeit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einem geringeren Ertrag von 17,01 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,02 USD liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Plug Power-Aktie daher in der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.