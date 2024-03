Plug Power Aktie: Das sind unfassbare Signale

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von Plug Power ist am Freitag mit einem Aufwärtshaken um am Ende 8 % fast schon sensationell nach oben durchgedrungen. Die Notierungen bleiben vielen Beobachtern ein echtes Rätsel. Denn Plug Power hatte just an diesem Freitag auch Zahlen bekannt gegeben, die keineswegs als “gut” galten. Vielmehr sind die Quartals- und die Jahresendzahlen für das Jahr 2023 eine große Enttäuschung.

Die Analysten und die Beobachter, die Plug Power sei längerer Zeit auf dem Schirm haben, wissen indes, dass Plug Power eigentlich immer enttäuscht, wenn die Zahlen und Berichte offiziell werden. Offenbar gehört dies schon zum guten Ton. Es muss wohl unterstellt werden, dass dieser Umstand bei der Bewertung des Titels keine Rolle mehr spielt.

Plug Power: Nach unten und dann wieder nach oben

Die ersten Reaktionen am Freitag waren dennoch verheerend. Die Notierungen haben sofort nach der Bekanntgabe der Ergebnisse noch im Vorbörsen-Kampf mehr als 10 % nachgegeben. Die Verkaufswelle führte dazu, dass der Wert noch unter die Marke von 3 Euro nach unten durchsackte. Die Aktie ist aus dieser Sicht noch einmal mit dem Schrecken davongekommen. Denn noch im Laufe des Handels ging es am Ende um über 8 % nach oben, oder wie in München um genau 8 %. Die Kurse haben die Marke von 3,50 Euro überwunden und sind auch bei der Marktkapitalisierung mächtig vorangekommen.

Nun hat sich an der Situation dennoch nichts geändert. Die Aktie ist klar im charttechnischen Abwärtstrend. Der Titel hat zudem die technischen Signale wie den GD100 oder den GD200 klar unterschritten. Zudem haben die Börsen am Freitag wohl auch schlicht übertrieben reagiert. Dies ist u.a. am Handelsvolumen zu sehen. Das war um den Faktor 2 bis 3 höher als an anderen Handelsvolumen. Es wird viel gezockt, das ist die aktuelle Wahrheit um den Titel.

