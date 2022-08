Plug Power Aktie noch mehr Rückenwind. 120 MW Order aus Texas. Biden’s H2-Rechnung füllt Plug’s Orderbuch.

Plug Power Aktie – Wasserstoffwert mit News. Rechtzeitig vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen gibt es nochmals „ein Zückerli“, nein eher einen Zuckerwürfel für die Stakeholder. Plug Power bekommt in Texas den Zuschlag für eine 120 MW PEM-Elektrolyseur-Anlage, Erweiterunsgoption auf 500 MW.

Und woher kommt’s? Der Auftrag ist die Premiere für das amerikanische infrastrukturunternehmen New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) im Bereich „green hydrogen“ – bestimmt mit dem letzten Entscheidungshelfer von Senator Manchin’s Zustimmung zum „The Inflation Reduction Act of 2022„, der unter anderem auf 10 Jahre die Produktion von grünem Wasserstoff steuerlich fördern soll.

120 MW PEM-Elektrolyseure von Plug Power gehen nach Beaumont, Texas.

Dort soll eine 120-Megawatt-Anlage für grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab entstehen. Diese Anlage, die voraussichtlich eine der größten ihrer Art in Nordamerika sein wird, soll die PEM-Elektrolysetechnologie von Plug nutzen (Systemvergleich PEM, AEM, alkalische oder Hochtemperatur Elektrolyse- HIER) und die Produktion von mehr als 50 Tonnen grünen Wasserstoffs pro Tag (TPD) ermöglichen. Mit der Entwicklung zusätzlicher unterstützender Infrastruktur wird die Anlage auf fast 500 Megawatt skalierbar sein.

Skalierbar auf 500 MW – hört sich fast schon nach einer Folgeorder an…

“Plug’s decarbonization goals and NFE’s energy transition goals are strongly aligned, and our partnership has strengthened at a pivotal time for the green hydrogen industry,” kommentiert Andy Marsh, CEO von Plug, Power. “We are thrilled to support NFE’s first investment in green hydrogen. This facility is a model that we intend to replicate in other locations across the country.”

Der Standort des Projekts für grünen Wasserstoff liegt strategisch günstig am Ufer des Neches River in Jefferson County, Texas, und bietet die Nähe zu industriellen Endverbrauchern sowie Zugang zu kontinuierlicher Energieversorgung und ist logistisch voll erschlossen – einschließlich Schienen-, Schiffs- und bestehenden Pipelines, die die gesamte US-Golf-Küstenregion abdecken. Der Hafen von Beaumont und der Schifffahrtsbezirk Sabine-Neches beherbergen eine Reihe von großen Industrieanlagen in den Bereichen Raffinerie, Petrochemie und anderen Sektoren, die Wasserstoff zur Entschwefelung und Rohstoffverarbeitung bereits nutzen.

„..we intend to replicate“ – Andy Marsh fühlt sich offensichtlich durch die aktuelle Gesetzesinitiative in Washington beflügelt

Und diesen Schwung könnte er am 09.08. „noch mehr Leben einhauchen“, sofern es gelingt mit den Quartalszahlen zumindest die Erwartungen zu treffen. Wobei der heutige Auftrag die Erwartungen „noch ein Stück höher schraubt“, zumindest für die mittelfristigen Umsatzziele. Insbesodnere da bei Plug Power die Anleger mittlerweile andere „Dimensionen“ gewöhnt sind, als bei anderen Wasserstoffwerten: 2GW-Gigafactory in Australien mit Fortescue, HYVIA – angestrebter europäischer Marktführer für leichte LKW mit Renault, Wasserstoffproduktionsnetzwerk USA-abdeckend, Acciona-Kooperation, 100MW H2-Produktion in Antwerpen auf eigene Rechnung, 1 GW Elektrolyseurauftrag aus Europa, SK Group Kooperation, usw.

Durchschnittlich wird ein Verlust im Q2 von -0,197 USD je Aktie erwartet – 21 Analysten gaben dazu eine Schätzung ab. Weiterhin wird durchschnittlich – ein kräftiges Umsatzplus auf 163 Mio USD gegenüber den 125 Mio USD im Q2/21 erwartet – hierzu äusserten sich 20 Analysten. Derzeit äussern sich 25 Analysten zu dem Kursziel der Plug Power Aktie: Durchschnittlich werden 34,02 USD als Kursziel genannt, in einer Bandbreite von 18,00 bis 78,00 USD. Und am 9.08.2022 wird es ernst.





