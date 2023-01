Plug Power-Aktie: Ein neuer Auftrag ist da! 

Plug Power freut sich, einen neuen Auftrag über zwei Wasserstoffverflüssigungsanlagen mit einer Kapazität von 30 Tonnen pro Tag anzukündigen. Der Auftrag wurde von TC Energy (TRP) erteilt und es soll im zweiten bis dritten Quartal zur Auslieferung kommen. Laut Plug Power werden die Wasserstoffverflüssigungsanlagen an TC Energy-Standorten in Nordamerika eingesetzt. TC Energy möchte mit dem verflüssigen Wasserstoff Kosten einsparen. Immerhin ist er dichter als gasförmiger Wasserstoff, so das Unternehmen.

Zwei Analysehäuser melden sich!

Erst in diesen Tagen hat sich Morgan Stanley zum Unternehmen geäußert. Die Bewertung ist weiterhin positiv, es wird ein Kauf-Rating vergeben. Der Zielpreis wird jedoch von 48,00 auf 35,00 USD zur Unterseite angepasst. Hinzu kommt die Einschätzung von Wells Fargo Securities. Wells Fargo hält weiterhin an seiner vorangegangenen Einschätzung fest und sieht den Titel als “Neutral” an. Hier wird ebenfalls eine Korrektur des Kursziels vorgenommen, allerdings von 18,00 auf nun 13,00 USD. Derzeit handelt die Aktie bei rund 15,00 USD. Es ist auffällig, dass die Preisziele von Morgan Stanley und Wells Fargo sehr unterschiedlich sind

Die Tendenz ist eher seitwärts!

Was zeigt die Gesamtauswertung verschiedener Trendindikatoren auf? Von 30 gemessenen Kriterien sind 12 als bullisch anzusehen. Das sind 40.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Plug Power-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.