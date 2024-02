Plug Power-Aktie: Die letzte Chance!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat zum Auftakt einer entscheidenden Woche nun mit dem Plus von 0,7 % vielleicht die letzte Chance ergriffen. Der Titel hat nun einen Kurs von knapp 2,80 Euro erreicht. Ob dies reicht, um wieder einen Turnaround zu schaffen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Plug Power ist in einem massiven Abwärtstrend. Ob sich am Ende der Woche eine Änderung ergibt?

Plug Power wird am 1.3. seine Zahlen zum 4. Quartal 2023 präsentieren. Das wird der Prüftest dafür, ob der Konzern in der gegenwärtigen Situation noch die Chance hat, bei den Analysten, vor allem aber bei den Investoren mehr wirtschaftliches Vertrauen zu erzeugen.

Plug Power: Die Zahlen werden entscheidend

Die Zahlen werden mutmaßlich sogar für die kommenden Monate entscheidend sein. Denn der Titel selbst hat einen Baisse-Modus erreicht, wie er wohl kaum dramatischer sein kann. Derzeit ist die Aktie unterhalb der länger anhaltenden Kursuntergrenze von 3 Euro und damit in einem klaren tiefroten Bereich. Vor kurzem war der Kurs noch bei knapp über 4 Euro, nachdem die Aktie sich infolge von zwei Nachrichten wieder erholen konnte.

Zum einen wurde in Georgia eine Fabrikation besprochen, die 15 Tonnen Wasserstoff pro Tag produzieren soll. Zum anderen hat der US-Staat bzw. das Energieministerium ein Darlehen in Höhe von 1,6 Mrd. Dollar zugesagt. Beide Nachrichten haben für eine positive Stimmung am Markt und für Plug Power speziell gesorgt. Die Stimmung ist danach mangels neuer Nachrichten und wegen der befürchteten schlechten Zahlen wieder gekippt.

Binnen von fünf Tagen ging es um gut -24 % abwärts. Damit hat die Aktie seit Jahresanfang auch wieder ein Minus in Höhe von über -34 % angenommen. Die Notierungen sind auf diese Weise wieder auf dem Prüfstand. Am Ende der Woche wird alles neu bewertet werden!

