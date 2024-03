Plug Power Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Plug Power erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Plug Power. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 10,13 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 196,92 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen zu Plug Power war überwiegend positiv, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in letzter Zeit vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Plug Power von 3,41 USD eine Entfernung von -48,64 Prozent vom GD200 (6,64 USD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der einen Kurs von 3,66 USD angibt, zeigt mit einem Abstand von -6,83 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Somit wird der Kurs der Plug Power-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Im Branchenvergleich erzielte Plug Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,45 Prozent, was im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -125,53 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Plug Power mit -116,77 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.