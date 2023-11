Plug Power-Aktie: Das könnte das Aus sein!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Freitag einen fast schon beispiellosen Absturz an den Märkten erlebt. Der Titel gab um satte -29 % in den ersten Handelsstunden nach. Ob das übertrieben ist? Dies wird sich zeigen. Für den Absturz gibt es handfeste Gründe.

Plug Power: Der Absturz

Der Absturz der Aktie ist dem Umstand geschuldet, dass Plug Power mal wieder Quartalszahlen berichtet hat. Und siehe da: Die Zahlen sind so schlecht, wie es die Börsen zumindest geahnt haben. Die Aktie wird diesmal ganz besonders heftig abgestraft. Einen derartigen Kurssturz hat Plug Power zumindest im laufenden Jahr nach Bekanntgabe von Zahlen noch nicht erlebt.

Die Aktie ist demnach aktuell auf dem Weg nach unten – sucht aber noch nach einem Boden. Ob der Boden heute erreicht ist, wo er liegen könnte, all das ist offen. Es geht nur um Annäherungen an einen...