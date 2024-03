Plug Power Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Plug Power ist derzeit gemäß der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes beträgt 7,06 USD, während der Aktienkurs bei 3,55 USD liegt, was einer Abweichung von -49,72 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,98 USD führt zu einer Abweichung von -10,8 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Plug Power in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen der vergangenen beiden Wochen, die hauptsächlich negative Themen betrafen und somit zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führten.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Plug Power derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -17,64 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik von Plug Power eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Analysteneinschätzung für die Plug Power-Aktie basiert auf insgesamt 8 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft, wobei das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 15,06 USD liegt, was einem Aufwärtspotenzial von 324,3 Prozent entspricht. Somit erhält die Plug Power-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating aufgrund dieser Analyse.