Plug Power Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Plug Power-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 93, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 61,54 eine neutrale Position an, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Analyse der Plug Power-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Plug Power überwiegend negativ, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung führt.

Bezogen auf den Aktienkurs im Vergleich zur Branche hat die Plug Power-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -63,37 Prozent erzielt, was 79,26 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie sogar um 84,06 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Von den 7 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Plug Power-Aktie sind 5 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 16,57 USD, was eine potenzielle Steigerung um 445,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,04 USD) bedeutet. Daher erhalten die Plug Power-Aktie von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.