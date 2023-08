Plug Power-Aktie: Ein kaum bekannter Termin!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die jüngsten Marktbewegungen des US-Unternehmens Plug Power haben einige Anleger enttäuscht. Dennoch könnte ein bevorstehender Termin den Börsenmarkt aufrütteln – am Montag stieg der Kurs um nahezu 2%. Es besteht die Möglichkeit, dass sich große Veränderungen abzeichnen könnten, je nach dem, was die Analysten zu sagen haben. Dies ist auch das zentrale Thema des kommenden Termins.

Das Datum im Auge behalten: 23.8!

Der anvisierte Termin von Plug Power bezieht sich auf ein sogenanntes Analystentreffen, welches am 23. August um 14 Uhr stattfindet. Die US-Amerikanische Firma plant einen Tag speziell für Analysten durchzuführen. Dies könnte in den folgenden Tagen Aufsehen an den Börsen erregen, obwohl noch niemand genau vorhersehen kann, welche Ergebnisse dies bringen wird.

Ein solcher...