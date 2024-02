Plug Power-Aktie: Das kann sich jederzeit ändern!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Aktie von Plug Power ist am Montag lediglich um -1,3 % bewegt worden – jedenfalls in den ersten Stunden des Börsenhandels. Die Notierungen sind dennoch kurzfristig im Aufwärtstrend. In der abgelaufenen Woche hatte die Aktie einen Aufschlag um mehr als 39 % geschafft. Das war ein Husarenstreich: Die Amerikaner haben von echten wirtschaftlichen Informationen profitiert.

Plug Power: Die Geschäfte treiben

Das Energieministerium wird Plug Power ein Darlehen über 1,6 Mrd. Dollar geben – dies wurde im Zusammenhang mit dem Betrieb der Wasserstoff-Produktion in Georgia bekannt. Eine starke Entwicklung. Zudem verkaufte Plug Power am Ende der vergangenen Woche noch 500 Megawatt-Lieferungen. Dies wiederum hat den Kurs am Ende gepusht. Analysten sehen noch Kurspotenzial auf weit über 5 Euro! Das wären wiederum mögliche Kursgewinne von weit über 20 %. Die Aktie hat zudem auch Schätzungen mit Kursgewinnen von mehr als 100 %!

