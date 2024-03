Plug Power-Aktie: Das kann ein Irrtum sein!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Mittwoch eine massive Aufwärtsentwicklung gezeigt: 8 % Plus sind ein Zeichen an die Märkte, dass die Amerikaner an den Börsen noch nicht aufgegeben worden sind. Der Titel konnte sich bis auf über 3,62 Euro nach oben schieben und bleibt damit noch ca. 10 % unter der wichtigen Marke von 4 Euro. Nun wird es interessant: Der Titel ist wohl nach Meinung von Analysten noch deutlich mehr wert. Denn derzeit heben die Experten die Kursziel-Schätzungen sogar noch an.

Neun Dollar – das neue Kursziel für die Plug Power

So soll das Papier nach Meinung von Roth/MKM – zitiert nach Finanznachrichten – ein Kursziel von neun Dollar ausgegeben haben. Zur Information: Das wären in etwa 130 % Potenzial, die das Investment-Ranking “buy” sicherlich rechtfertigen würden. Beobachter führen solche Zielkurskorrekturen auf die Zahlen zurück, die Plug Power am Freitag der vergangenen Woche vorgelegt hatte. Die Zahlen haben aber bei vielen Beobachtern zumindest auch keine Jubelstürme ausgelöst.

Denn Plug Power hat den Umsatz von 893 Millionen Dollar noch vor Monaten selbst bei mehr als 1,1 Mrd. Dollar taxiert, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Kaum vorstellbar, dass Anfang Dezember nicht absehbar gewesen sein soll, dass der Konzern mehr als 20 % Umsatz weniger einfahren würde als postuliert. Die Diskrepanz in der Beschreibung der Zahlen bei Plug Power scheint aber in den Medien keine große Rolle zu spielen. Die Umsatzschwäche wird in zahlreichen Kommentaren einfach hingenommen.

Die Verluste sind zudem mit ca. 1 Mrd. Dollar deutlich höher als in den vergangenen Monaten angenommen. Auch das ist zumindest in vielen Kommentaren an der Börse kaum erwähnt worden. Deshalb sind die Kursziele, die jetzt formuliert werden – s.o. – wiederum keine große Überraschung mehr. Plug Power soll offenbar massiv klettern. Skeptisch bleiben nur jene Analysten, die sich die Bilanz ansehen.

