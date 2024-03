Plug Power-Aktie: Das ist schwach!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Eine sehr schwache Performance legte Plug Power am Mittwoch hin. Das US-amerikanische Wasserstoff-Unternehmen verlor annähernd 7 %. Damit rutscht der Kurs charttechnisch betrachtet in einen massiven Abwärtstrend, der das bisherige Baisse-Modell weit übertrifft. Nun gibt es keinen richtigen Halt mehr. Das irritierende: Die Aktie hat einen Lauf hinter sich, der ggf. nicht beendet ist. Denn das nächste Tief kommt jetzt sehr nahe. Es liegt bei 2,61 Euro.

Die Aktie ist im massiven Abwärtstrend – und es gibt keine neuen Hinweise!

Aktuell ist und bleibt der Titel in einem sogar massiven Abwärtstrend. Die Kurse sind in den vergangenen vier Wochen um -22 % nach unten gerutscht, auch wenn es zwischenzeitlich eine deutliche Erholungsphase gegeben hat. Damit wird das Minus der vergangenen drei Jahre geradezu zum Alptraum. In dieser Phase ging es um mehr als -91 % nach unten. Die Notierungen werden aktuell sogar für Investoren, die technisch orientiert sind, zum No Go.

Denn Plug Power hat dabei den GD100 um mittlerweile mehr als 27 % verloren. Die 50-Tage-Linie, an der sich zumindest ein mittelfristiger Trend orientiert, ist aktuell noch 14 % entfernt. Damit ist die Aktie aus der Warte der Investoren der technischen Analyse in den vergangenen Wochen noch einmal massiver in den Abwärtstrend und damit auch unter Druck geraten.

Es stehen keine Termine an. Es wird nicht zu weiteren Projekten kommen, die unmittelbar vor dem Abschluss stünden. Und es gibt auch in der Branche keine Rettung, wie die Zahlen von Ballard Power in diesen Tagen zeigen.

Kurz: Es ist aktuell gar nicht vorstellbar, wie die Notierungen in diesen Tagen in einen vernünftigen Trend übergehen sollten. Die Spekulation hat überhand genommen. Wenn sich jetzt Short-Investoren einfinden, dann kann es sogar sehr schlecht ausgehen.

