Plug Power Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Plug Power weist der RSI eine Ausprägung von 21,84 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50,69, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Plug Power eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,1%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und vergeben mehrheitlich ein Rating von "Gut" für die Plug Power-Aktie. Das Kursziel der Analysten liegt bei 16,57 USD, was eine mögliche Performance von 252,58 Prozent darstellt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz erhält Plug Power eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität zeigt übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.