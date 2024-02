Plug Power-Aktie: Das ist horrend!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Donnerstag gezeigt, warum die Aktie bei Value-Investoren weniger beliebt ist: Der Markt gibt und nimmt praktisch ansatz- und begründungslos. Der Titel verlor am Donnerstag über 5 %. Eine wesentliche neue Nachricht für den und über den Titel gab es nicht. Energieaktien allgemein sind schwächer geworden – dann trifft es Wasserstoff-Werte, die noch dazu “Pure Player” sind, oft umso härter.

Plug Power ist ohnehin kaum zu greifen. Der Titel hat kürzlich von guten Nachrichten profitieren können. U.a. hat die US-Regierung einen Kredit über 1,6 Mrd. Dollar zugesagt. Das sollte die Finanzierungsschwierigkeiten beheben können – wenn es denn zu dem Darlehen am Ende auch kommt.

Plug Power: Warten auf die Zahlen

Am Ende warten die Börsen auf die Zahlen aus dem Unternehmen. Am 7.3. soll es für Plug Power so weit sein!

