Plug Power-Aktie: Das ist der große Termin!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power eiert nach einem guten Start in die vergangenen Handelstage schon wieder etwas herum. Der Titel konnte am Montag in den ersten Morgenstunden die Kurse vom Freitag nicht mehr halten und fiel sofort wieder auf Notierungen von weniger als 6,20 Euro. Die Kurse sind damit um -1,3 % gerutscht. In den Tagen zuvor war es leicht besser geworden, nachdem Plug Power z. B. am Freitag ein Plus von immerhin 3,2 % hinbekam.

Nun kommt es nicht auf die Stimmung an den Börsen an, wenn ein solches Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Das gelingt aktuell nicht. Vielmehr ist der Titel nun noch immer auf dem Weg, Minuszahlen sowohl im laufenden Geschäftsjahr wie auch für das kommende Geschäftsjahr zu verarbeiten. Ganz konkret: Der große Termin mit den nächsten Zahlen steht bereits vor der Tür.

