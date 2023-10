Plug Power-Aktie: Das ist eine große Enttäuschung für den Hoffnungsträger!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist am Freitag massiv abgestürzt. Der Titel verlor -5 %. Das ist schlecht, insofern es nicht einmal neue Nachrichten gab, an denen sich das Drama festmachen könnte. Wenn es keine Gründe gibt, dann wird es für Analysten und Investoren immer schwieriger, einen Aufwärtstrend zu begründen. Derzeit sieht es für Plug Power nicht so gut aus, als dass der Titel nun in einem Rutsch wieder den Anschluss an die oberen Kursgrenzen gewinnen könnte. Im Gegenteil: Die US-Amerikaner haben nichts anderes als den schwächsten Stand seit vielen Jahren.

Plug Power: Das kommt sogar noch!

Das große Problem für den Titel wird sogar noch kommen. Denn die US-Amerikaner liefern am 9. November die Quartalszahlen ab. Das wiederum ist ein Tag, der den Investoren in den vergangenen Jahren stets Bauchschmerzen bereitet hat. Es sieht nicht so...