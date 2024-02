Plug Power-Aktie: Das ist bitter!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Freitag vor dem Wochenende die Analysten, vor allem aber die Investoren sicher enttäuscht. Die Notierungen sind um -1,2 % nach unten gerutscht und zeigen, dass die Stimmung nicht wie erhofft schnell wieder drehen kann. Innerhalb der vergangenen Woche ging es für die Notierungen um gut -10 % nach unten. Die Aktie hat zwar innerhalb eines Monats noch immer 46 % Plus erreicht – aber der Gesamteindruck bleibt letztlich rot.

Die Gewinne waren entstanden, nachdem Plug Power zwei gute Nachrichten am Markt platzieren konnte. Bis zu 15 Tonnen Wasserstoff möchten die Amerikaner täglich im Betrieb in Georgia produzieren. Dies ist für den US-Markt ein gutes Vorhaben. Denn das Unternehmen wird auch deshalb – und dies ist die zweite gute Nachricht – vom US-Energieministerium gefördert.

Die Nachricht ist ca. 2 Wochen alt: 1,6 Mrd. Dollar Darlehen hat das Ministerium dem Unternehmen versprochen. Damit sind die Finanzierungsbedenken, die der Markt bei Plug Power schon hatte, fast verschwunden. Die Kurse sind also auf sehr niedrigem Niveau deshalb nach oben gewandert.

Plug Power: Das große Warten!

Das Papier ist im großen Bild damit noch immer nicht im Aufwärtstrend – und weit davon entfernt. Der Titel müsste nach Meinung von Chartanalysten erst die Marke von 5 Euro überwinden. Dann wäre die Chance vorhanden, sich ohne nennenswerte Hürden auf die Marke von 5,50 Euro nach oben zu schieben.

Bis dahin aber fehlen noch weitere Impulse. Seit Jahresanfang, um die richtige Einordnung zu ermöglichen, liegt Plug Power noch immer mit einem Minus von -15 % hinten. Auch die technischen Indikatoren bleiben noch schwach. Der GD100 ist aktuell -20 % entfernt. Der GD200 ist um -45 % distanziert worden. Also bleibt nur die Zuversicht der Analysten. Die denken, der Kurs könnte noch auf mehr als 5 Dollar klettern: Also über 30 %.

Die große Wahrheit aber in all diesen Schätzungen kommt noch. Am 7.3. muss Plug Power seine Quartalszahlen vorlegen!

