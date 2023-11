Plug Power-Aktie: Das ist ein Statement!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der Markt stimmt ab: Mit den Füßen. Plug Power verlor in den ersten Stunden des aktuellen Handelstages mehr als -6 %. Auch wenn es dazu keine neuen Nachrichten gab, ist die Tendenz klar. Der Markt hat sich von der Aktie halbwegs wieder verabschiedet, nachdem es zuvor deutlich aufwärts gegangen war.

Plug Power war auch in den vergangenen Tagen bereits im Abwärtstrend. Nun aber verstärkt sich diese Tendenz ganz klar, denn die zuvor gewonnenen 20 % am Dienstag und 3,2 % am Mittwoch stehen wieder auf dem Prüfstand.

Der Markt senkt den Daumen über Plug Power

Wenn es wie in diesem Fall keine neuen Nachrichten gibt, dann sind die Vorzeichen sehr ungünstig. Dann zeigt der Markt, dass die aufgelaufenen Gewinne der vorhergehenden Handelstage keinen anderen Grund als die Spekulation haben oder hatten. In Summe ist Plug Power über den...