Plug Power Aktie: Das ist die Höhe!

Das Internet hat die Kraft, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Plug Power wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Guten" Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Plug Power 2-mal als "Gut" und 2-mal als "Neutral" eingestuft. Das institutionelle Rating für den Titel ist daher "Gut". Es gibt keine Analystenupdates zu Plug Power aus dem letzten Monat. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 186,02 Prozent und ein mittleres Kursziel von 10,13 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Dividendenpolitik von Plug Power wird negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -17,61 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Plug Power liegt bei 62,77 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating von 58,12, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse führt.