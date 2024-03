Plug Power-Aktie: Das ist ein Hammer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat auch am Donnerstag weiter verloren. Die Amerikaner haben im Schlussspurt der europäischen Märkte einen Abschlag in Höhe von ca. -2,2 % hinnehmen müssen. Damit hat sich auch das Wochenergebnis nun in den roten Bereich verschoben. Die Gründe dafür sind nicht zu 100 % klar, allerdings gab es einen Finanzeingriff.

Plug Power möchte ausgewählten Investoren, wie es heißt, Wandelanleihen abkaufen bzw. die Wandelanleihen abnehmen. Dabei würden allerdings die alten Wandelanleihen nur in neue Convertibles gewandelt. Der Markt scheint dies nicht ganz zu goutieren, wenn die Bewegung am Markt tatsächlich auf diesen Umstand zurückzuführen wäre.

Wandelanleihen von Plug Power: Darum geht es!

Die alte Wandelanleihe lief mit einer Fälligkeit bis zum Jahr 2025. Die Convertibles haben einen Zins in Höhe von 3,75 %. Die neuen Wandelanleihen haben einen Zins in Höhe von 7 %. Dabei würde die Laufzeit bis zum Jahr 2026 verlängert. Das wiederum kann den Markt tatsächlich verstimmt haben.

Denn: Die Laufzeit wird verlängert, was bedeutet, dass Plug Power sich das Geld schlicht durch den Umtausch am Ende länger leihen würde bzw. leiht. Dies kann negativ bewertet werden, aber auch positiv – wenn Plug Power das Geld für einen längeren Zeitraum tatsächlich erhält.

Die Zinsen allerdings steigen, was bedeutet, dass die Märkte offenbar dieser Verlängerung nur zugestimmt haben, indem die Zinsen annähernd verdoppelt worden sind. Dies wiederum ist ein Alarmzeichen: Die Märkte sind offenbar in Zeiten, in denen sogar niedrigere Zinssätze erwartet werden, auch nur mit dem bisherigen Zinssatz zu verlängern. Zudem ist Plug Power offenbar auf das Geld dringend angewiesen. Andernfalls wäre kaum zu erklären, weshalb die Amerikaner wesentlich mehr Geld für diese Anleihe zahlen sollten.

Der Markt jedenfalls hat über den Umstand gerichtet: Die Aktie wird abgestraft. Nun sollte die Untergrenze von 3 Euro reichen, so die Meinung von Chartanalysten. Sonst wird es eng!

