Plug Power-Aktie: Das hat gekracht!

Plug Power hat am Freitag noch einmal einen ordentlichen Gewinn mitgenommen. Die Notierungen haben am Ende einen Aufschlag von fast 3 % geschafft. Damit hat die Aktie binnen der gesamten Woche insgesamt ein Plus von über 16 % einheimsen können. Immerhin, möchte man sagen. Denn Plug Power liegt noch immer im laufenden Jahr mit -14 % hinten.

Plug Power: Das sind wohl Zuckungen

Tatsächlich ist nicht ganz klar, in welche Richtung es für den Titel gehen kann. Denn wirtschaftlich betrachtet gab es nun keine neue Nachricht. Die Aktie wurde von der HSBC mit einem Kursziel. von 8,50 Dollar bewertet. Das sind nur 50 Cent weniger als zuvor. Die Aktie gilt als klare Kaufempfehlung. Aber: Das Unternehmen wird im laufenden Jahr dennoch wohl -700 Millionen Euro verlieren! Der Markt hat dies im laufenden Abwärtstrend trotz aller Gewinne eingepreist.

