Plug Power Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Plug Power. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionsbeiträge hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Plug Power daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Bewertungen für die Plug Power-Aktie abgegeben, wovon 6 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 18,22 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 281,22 Prozent entspricht. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 4,78 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Plug Power diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Plug Power-Aktie zeigt derzeit weder überkaufte noch überverkaufte Signale, sowohl im Zeitraum der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der letzten 25 Handelstage (Wert: 42,64). Daher wird das Wertpapier auf Basis des RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse der Stimmungslage, der Analystenbewertungen und des Relative Strength Index ein neutrales Bild für die Aktie von Plug Power.