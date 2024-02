Plug Power-Aktie: Das gibt es nicht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Der Aufwärtstrend – so kurz er auch gewesen sein mag – bei Plug Power ist schon wieder beendet. Die Amerikaner büßten am Montag fast jede Hoffnung ein. Für den Titel ging es um fast -4 % nach unten. Das ist ein Signal des Marktes, dass die vorhergehenden Gewinne in den vergangenen Wochen nun fast Makulatur sind. Der Tiefpunkt bei gut 2 Euro ist zwar weit überwunden. Dennoch notiert Plug Power auch bezogen auf den Jahresanfang schon wieder weit im Minus!

Die Aktie steht auf dem Prüfstand

Am 7.3. wird der Titel auf dem Prüfstand stehen. Dann sollte Plug Power mit den Quartalszahlen die Börsen für sich gewinnen können, so meinen es Analysten mit Blick auf das Chartbild. Wenn dies nicht gelingt und der Impuls wieder abwärts gerichtet wäre – dann wäre in diesem Abwärtstrend fast Hopfen und Malz verloren. Aber immerhin: Die Analysten sehen Kurschancen von mehr als 40 %!

