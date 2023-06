Plug Power Aktie gestern plus 7,36%, heute Vorhandel plus 1,44%. Abwärtstrend gestoppt? Neuer Auftrag und drei weitere mögliche Gründe.

Plug Power Aktie – einst gefeierter Überflieger unter den Wasserstoffwerten. Seit den Quartalszahlen mit immer neuen Tiefstständen. Antriebslos. Ankündigungen, Prognosen, Auftragspipelines – alles nicht geeignet der Aktie wieder Schub zu geben. Wohl zu oft gehört. Und eigentlich erwartet man einen wirklichen Grossauftrag.Den gab es bis jetzt noch nicht, aber zumindest aktuell scheint die Aktie des Wasserstoffpureplayers wieder Morgenluft zu wittern. Woran könnte es liegen, dass die Aktie seit Gestern wieder aufwärts kommt. Sich sogar den Widerstandszonen nähert, die einer charttechnischen Trendumkehr – noch? – entgegenstehen. Denkbar wäre es, dass sich langsam die bisher am Kapitalmarkt weitgehend ignorierte Dimension des finnischen 2,2 GW-Projekts, Ende Mai gemeldet, in den Köpfen der Anleger festsetzt.

Oder wie aktuell in diversen US-Finanzseiten diskutiert und spekuliert wird: Dass sich die Hedgefonds langsam an den Abbau ihrer hohen Plug Power Shortpositionen machen (Stand 15.Mai: 116,730,000 Aktien short, was immerhin 21,87% des gesamten Freefloats entspricht) und so ihre Gewinne in trockene Tücher bringen. Dazu kommt: Gestern veröffentlichte das US Department for Energy die

„U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap“ – gibt den Blick frei für eine „rosige“ Zukunft für die H2-Player. Auch für die Plug Power Aktie relevant.

Im Fahrplan für eine „Clean Hydrogen Strategy“ wird deutlich, welche immensen Chancen für Plug Power durch die diversen Subventionspakete des „Inflation Reduction Act“ und des „Infrastructure Investment and Jobs Act“ für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft zur verfügung stehen. Ganz nach dem Leitsatz des „Hydrogen Energy Earth Shot“ aus 2021, der in 10 Jahren für 1 KG grünen Wasserstoff Kosten von 1,00 USD anstrebt – Gamechanger. Und Plug Power ist bei allen Initiativen als US-Hersteller, gut mit der Politik vernetzt, und potentieller Schaffer von hochwertigen US-Arbeitsplätzen in vielen Projekten und Fördermassnahmen zumindest mit in der Pole Position.

Aus dem Fahrplan: „Pathways for clean hydrogen to decarbonize applications are informed by demand scenarios for 2030, 2040, and 2050 with strategic opportunities for 10 million metric tonnes (MMT) of clean hydrogen annually by 2030, 20 MMT annually by 2040, and 50 MMT annually by 2050. These values are based not only the opportunity for clean hydrogen production in the U.S., but on demand for clean hydrogen use across sectors, informed by achieving market

competitiveness in specific applications.“ (U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap, Seite 2) So könnte die U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap mit der Fülle der Zusagen und klaren Vorgaben durchaus das Interesse des Kapitlamarktes wieder auf einen der Keyplayer im US-Markt lenken.

Heute meldet Plug Power in die Aufbruchstimmung hinein einen neuen Auftrag – aus einem Segment, von dme man sich seit längerem einen grösseren auftargsschub verspricht:

8 MW Notstromversorgung für kalifornische Wein-Stadt durch Plug Power Brennstoffzellen – ersetzt Dieselgeneratoren.

Vorerst grösstes Projekt dieser Art in den USA. Aber wohl erst der Anfang. In einer heute veröffentlichten Unternehemnsmeldung informiert Plug Power darüber, dass man Energy Vault Holdings, Inc. mit 8 MW (Megawatt) stationärer Wasserstoff-Brennstoffzellenleistung versorgen werde, um die Stadt Calistoga im kalifornischen Wine Country bei Waldbränden und anderen Notfällen mit sauberer Energie zu versorgen. Dies werde derzeit die größte geplante wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenanlage zur Notstromversorgung in den Vereinigten Staaten sein.

Hintergrund

Die California Public Utility Commission (CPUC) verlangt, dass staatliche Versorgungsnetzbetreiber bei Unwettern den Strom abschalten, um Waldbrände zu verhindern. Bisher hatte Energy Vault in der Regel mobile Dieselgeneratoren gemietet, um in Calistoga während dieser PSPS-Ereignisse (Public Safety Power Shutdown) Notstrom bereitzustellen. Jetzt sollen die PEM-Brennstoffzellen (Protonenaustauschmembran) von Plug dem Mikronetz saubereren, betriebsflexibleren und kostengünstigeren Strom liefern.

Energy Vault setzt auf Plug Power – finanzielle und Umweltgründe sind überzeugend.

“Our agreement with Energy Vault marks a huge step forward for hydrogen fuel cells in the microgrid market and represents the future of utility power back-up,” sagte Andy Marsh, CEO von Plug Power. “Green hydrogen is uniquely positioned to solve the need for clean long-duration energy storage in at-risk communities like Calistoga that are susceptible to power interruptions. Plug’s fuel cell solutions make it easy for partners like Energy Vault to harness the power of hydrogen fuel cell technology and realize CPUC’s vision of clean microgrid generation.”

Energy Vault gab zuvor bekannt, dass es für die Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ein gemeinschaftliches Mikronetz aufbaut, um Calistoga bei geplanten Ausfällen und PSPS-Ereignissen mit mindestens 293 Megawattstunden (MWh) verfügbarer CO2-freier Energie zu versorgen. Das Mikronetz wird ein Kurzzeitbatteriesystem mit einem Langzeitspeichersystem aus Brennstoffzellen und grünem Flüssigwasserstoff integrieren. Die Brennstoffzellentechnologie von Plug wird als stationärer Notstromgenerator des Mikronetzes dienen.

IRA wirkt auch hier – macht Wasserstoff konkurrenzfähig.

Das Energiespeichersystem wird im Eigentum von Energy Vault sein, von ihm betrieben und gewartet werden und gleichzeitig im Rahmen einer langfristigen Mietvereinbarung mit PG&E zuschaltbaren Strom bereitstellen. Und Plug wird hierfür 8 MW Brennstoffzellenenergie liefern, bestehend aus 40-Fuß-ISO-Containern. Und im Schatten des IRA werden die Brennstoffzellen in den USA hergestellt, hauptsächlich in Plugs Gigafactory in Rochester, New York, und im Vista Technology Park, Plugs Brennstoffzellenfertigungsanlage in Slingerlands, New York, montiert und getestet.

Diese Produktion in den USA wird es Energy Vault ermöglichen, die zusätzlichen 10 % ITC zu nutzen, die im Rahmen der IRA für in den USA hergestellte Inhalte verfügbar sind. Und der Bau des Energiespeichersystems in Calistoga wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 beginnen, der kommerzielle Betrieb wird für das dritte Quartal 2024 erwartet.