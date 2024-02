Plug Power Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Plug Power-Aktie stattgefunden. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Plug Power-Aktie. Für den letzten Monat ergaben sich 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,06 USD festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 247,86 Prozent bedeutet. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 17,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Plug Power-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Plug Power-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage führt zu einer Einstufung von "Neutral".

Zusammenfassend erhält die Plug Power-Aktie überwiegend positive Bewertungen von Analysten, jedoch wird die Dividendenpolitik kritisch gesehen. Die langfristige Stimmung und der technische RSI zeigen ebenfalls neutrale Tendenzen.