Plug Power Aktie: Das dürfte Probleme geben!

In den letzten Wochen wurde bei Plug Power eine klare Verschiebung der Stimmungslage hin zum Negativen festgestellt. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Neigung zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Plug Power in diesem Zusammenhang negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, wofür eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Plug Power daher für diesen Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Plug Power von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten lagen 5 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab keine Aktualisierungen seitens der Analysten im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16,57 USD, was einer Erwartung von 518,34 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,68 USD liegt. Auf Grundlage aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite von Plug Power beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Plug Power sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt 65,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage 35,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Insgesamt wird das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.