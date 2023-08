Plug Power-Aktie: Ein beeindruckendes Comeback!

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein beispielloser Tiefschlag für Investoren und Analysten bei Plug Power: Das US-Unternehmen musste am gestrigen Donnerstag einen Rückgang von über -15 % verzeichnen. Dies markiert den größten Verlust seit geraumer Zeit und liefert eine deutliche Aussage darüber, wie die Märkte Plug Power bewerten. Folglich hat das Unternehmen an der Börse eine erhebliche Quittung erhalten. Es zeichnet sich ab, dass es nun brisant wird: Die Kursziele der Analysten erscheinen fast schon unverschämt, da sie nicht so stark angepasst wurden, wie es hätte sein müssen.

Schließlich hat Plug Power nicht nur einen enormen Verlust an den Aktienmärkten verzeichnet, sondern auch noch den fünften Tag hintereinander negative Ergebnisse eingefahren. Diese negativen Indikatoren häufen sich auffallend. Jetzt gilt es erst einmal...