Plug Power-Aktie auf der Überholspur: Wie weit geht es noch?

Zum Beginn der neuen Woche verzeichnete Plug Power gestern ein deutliches Plus. Der teils umstrittene Titel aus dem Wasserstoffsektor legte in den ersten Handelsstunden gut 1 % zu. Obwohl die Nachrichtenlage sich auf den ersten Blick nicht geändert hat, profitieren die US-Amerikaner wohl noch von ihren eigenen guten Nachrichten, die sie erst kürzlich bekannt gaben. Damit hat Plug Power momentan gegenüber seinem norwegischen Konkurrenten Nel Asa das Momentum auf seiner Seite.

Plug Power: Aktuell besser als Nel Asa

Kurzfristig zeigt sich Nel Asa an den Aktienmärkten deutlich schwächer als Plug Power. An einem Montag konnte der norwegische Titel mit einem Abschlag von etwa -2% keine Unterstützung finden, während das Plus für Plug Power seinen jüngsten Schwächeanfall vom Ende der letzten Woche etwas...