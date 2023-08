Plug Power-Aktie: Zweifel begleiten ihren Aufstieg!

Die Aktie von Plug Power hat kürzlich bemerkenswerte Veränderungen hinter sich. Nach einer Vereinbarung mit der US Securities and Exchange Commission (SEC) wird das Unternehmen eine Geldstrafe in Höhe von 1,25 Millionen Dollar entrichten müssen, die auf Unstimmigkeiten in den Finanzberichten von 2018 bis 2020 zurückgeht. Dennoch konnte ein Anstieg des Aktienkurses um rund 5% in der letzten Handelswoche verzeichnet werden. Bei genauerer Betrachtung der technischen Analyse sind jedoch Sorgen angebracht: Der Durchschnittswert über die letzten 200 Tage sowie über die letzten 100 und auch über die vergangenen 38 Tage ist rückläufig. Angesichts dieses regulatorischen Drucks und des negativen Trends fragt man sich, ob es für die Plug Power-Aktie einen Silberstreifen am Horizont gibt?

Regulatorische Herausforderungen und ihre...