Plug Power-Aktie mit Zuschussgenehmigung: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie von Plug Power erlebte vor dem Börsenstart am Dienstag einen Zuwachs von 1,3 Prozent. Der Grund hierfür war die Bekanntgabe des Unternehmens, Teil eines Konsortiums zu sein, das einen Zuschuss in Höhe von 21,80 Millionen US-Dollar von der Europäischen Kommission erhalten hat. Dieser Zuschuss soll zur Errichtung einer Wasserstoffproduktionsanlage vor der belgischen Küste genutzt werden.

Ziele im Visier

Im Rahmen des neunköpfigen Konsortiums HOPE (Hydrogen Offshore Production Europe) wird Plug Power ein 10-MW-Protonenaustauschmembran-Elektrolysesystem entwerfen und bereitstellen. Das Projekt verfolgt das Ziel, täglich bis zu vier Tonnen grünen Wasserstoff auf See herzustellen. Über eine Pipeline wird der Wasserstoff an Land transportiert, dort komprimiert und anschließend an Kunden in Belgien sowie Nordfrankreich und...