Plug Power-Aktie: Wo drückt der Schuh?

Die Plug Power-Aktie hat in den beiden letzten Börsenwochen ordentlich Federn lassen müssen und rund 20 Prozent an Wert verloren. Zwar zeigte die Aktie des US-amerikanischen Wasserstoffunternehmens eine deutlich bessere Performance den letzten Monaten als die meisten anderen Wasserstoffaktien. Trotzdem verabschieden sich Anleger in großer Zahl aus dem Papier. Was ist der Hintergrund? Gaspreis und Inflation An der Nachrichtenlage des… Hier weiterlesen