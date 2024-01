Plug Power Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Anlegerstimmung gegenüber Plug Power war in den letzten Tagen überwiegend negativ. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurde hauptsächlich über negative Themen gesprochen, ohne dass positive Diskussionen zu verzeichnen waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Plug Power daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt, dass der RSI der Plug Power bei 87,25 liegt, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,23, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung auf "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Plug Power hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Abnahme der Aufmerksamkeit über das Unternehmen gezeigt haben. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhält Plug Power in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Plug Power in Bezug auf die Rendite im vergangenen Jahr mit -63,37 Prozent stark unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor liegt sie sogar 78,58 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" schneidet Plug Power mit einem Wert von 83,58 Prozent darunter ab. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.