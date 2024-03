Plug Power Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung der Anleger hat sich in Bezug auf die Plug Power-Aktie in den letzten zwei Wochen stark negativ entwickelt. In fünf Tagen überwog die positive Diskussion, aber an sieben Tagen dominierte die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten, basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Plug Power bei 7 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 3,89 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -44,43 Prozent zum GD200 und einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 3,92 USD, was zu einem Abstand von -0,77 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

Die Analysten bewerten die Plug Power-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten setzt sich die Bewertung aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Im zurückliegenden Monat gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung aus institutioneller Sicht führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 10,13 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 160,28 Prozent bedeutet. Daher erhält die Plug Power-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Plug Power-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im 7-Tage-RSI (34,21 Punkte) als auch im 25-Tage-RSI (45,45 Punkte). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Stimmung der Anleger negativ ist, die technische Analyse eine "Neutral"-Bewertung ergibt und die Analysten die Aktie als "Gut" bewerten. Daher bleibt die Situation der Plug Power-Aktie weiterhin im Fokus der Marktteilnehmer.