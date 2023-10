Plug Power-Aktie: Die Wende kann kommen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Freitag kurz vor dem Wochenende ein Überlebenssignal gesendet. Damit kann theoretisch die Wende kommen, so sehen es die Analysten. Denn die Notierungen sind gleich um gut 3,2% nach oben gezogen. Das mag nicht viel sein, da der Titel in der gesamten Woche über -10 % abgegeben hat. Aber:

Die Aktie von Plug Power hat zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder Gewinne geschafft, die über minimale Aufschläge hinausgingen. Der Titel schaffte ein erstes Plus überhaupt in der abgelaufenen Woche. Die Notierungen sind überhaupt, wenn die Analysten Recht behalten sollten, deutlich mehr wert.

Die Kurse sind deutlich mehr wert: Plug Power

Die Amerikaner haben dabei aktuell einen klaren Abwärtstrend. Dies ist sowohl wirtschaftlich zu verstehen wie auch charttechnisch und technisch.

Wirtschaftlich wird es so sein, dass Plug...