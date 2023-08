Plug Power - Aktie: Was steckt hinter dem Jahrestief?

Am 10. August erlebte die Aktie von Plug-Power einen erneuten deutlichen Verkaufsrückgang. Die Quartalszahlen und insbesondere der Ausblick konnten kein Vertrauen in den Wert schaffen – und seine Bewertung, die man durchaus als ehrgeizig betrachten könnte. So sank der Kurs des US-Hydrogen-Unternehmens über Nacht – eine Kurslücke, ein sogenanntes Gap, entstand. Investoren sollten dabei stets mit dem Markttrend investieren. Wenn ein Wert mit einem Gap fällt, kann man davon ausgehen, dass sich das Marktstimmung verschlechtert hat. Ein Kauf auf vermeintlich niedrigem Niveau ist daher nicht empfehlenswert – da der Trend ja abwärts gerichtet ist.

Die 50-Tage-Linie wurde gebrochen und es bildete sich ein Gap nach unten bei der Plug-Power-Aktie

Mit dem fallenden Gap wurde auch die 50-Tageslinie durchbrochen. Der Wert liegt nun...