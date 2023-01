Plug Power-Aktie: Was passiert jetzt?

Innerhalb der letzten zwei Handelstage hat sich eine kleine Trendumkehr gebildet. Der Kurs der Plug Power-Aktie fiel erst am gestrigen Handelstag um mehr als 8%. Es ist ganz offensichtlich, dass der Bereich von etwa 18,00 USD für zu harten Widerstand sorgt. Bereits im November kam es zu einem Abprallen von dieser Kurszone. Unterdessen ist der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin intakt. Ein wichtiger Gradmesser ist der langfristig interessante 200-Tage-Durchschnitt. Dieser ist unterschritten und zu dem fallend.

Wird das Tief vom letzten Jahr angelaufen?

Erst zum Ende Dezember letzten Jahres wurde ein neues mehrjähriges Tief ausgebildet. Der Kurs stand dort so tief wie Mitte 2020. Es ist nicht ausgeschlossen, dass im Zuge der neuerlichen Abwärtsbewegung das Tief zumindest noch einmal getestet wird. Schaut man sich die saisonalen Charts für die Plug Power-Aktie an, so sieht man, aus zyklischer Sicht entsteht oftmals eine Seitwärtsphase oder gar einen Rückgang bis Ende April oder Anfang Mai. Insofern könnte es noch einmal brenzlig für die Bullen der Plug Power-Aktie werden.

Die Tendenz ist eher seitwärts!

Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 17 als bullisch anzusehen. Das sind 56.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Plug Power-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.