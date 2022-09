Plug Power-Aktie: Was passiert hier?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es derzeit um die Plug Power Aktie steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Mit ihrer gesunden relativen Stärke setzt sich die Plug Power Aktie derzeit gegen die Konkurrenz durch. Die Entwicklung! Schon seit Wochen gibt es eine Schwächephase in der Wasserstoffbranche, doch Plug Power zeigt sich hier stark.… Hier weiterlesen