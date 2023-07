Plug Power-Aktie: Was ist denn hier los!?

Heute steigt die Aktie von Plug Power um über 7% und damit deutlich über die Kursmarke von 11,00 Euro. Im rasanten Tempo der erneuerbaren Energien steht Plug Power Inc., ein Pionier in der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, im Rampenlicht. Das in Latham, New York, ansässige Unternehmen ist eine faszinierende Option für Investoren, die auf den wachsenden Markt für...