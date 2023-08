Plug Power-Aktie: Was ist der Grund für das laute Aufsehen?

Welch turbulente Woche für Plug Power. Die US-amerikanische Firma hat die Börsen in den vergangenen Tagen kräftig enttäuscht. Insbesondere am 15. und 16. August ließ das Unternehmen seine Anleger, aber auch Analysten, im Regen stehen. Letztere hatten sich einen gänzlich anderen Verlauf erhofft. Nun müssen Investoren eine Entscheidung treffen – liegen die unablässigen Kursentwicklungen richtig oder besitzen die Analysten ein besseres Urteilsvermögen? Denn trotz allem weist das Unternehmen laut Analyse noch immer erhebliches Kurspotenzial auf, was in der nächsten Woche wiederum zum Brennpunkt werden könnte.

Plug Power: Der Paukenschlag!

Der eigentliche Paukenschlag war jedoch das Quartalsergebnis von Plug Power selbst, welches vor wenigen Tagen sukzessive Enttäuschung ausgelöst hatte. Die Reaktion des Marktes lässt darauf...