Plug Power-Aktie: Was für eine Woche!

Plug Power hat eine unfassbare Woche hinter sich. Am Ende ging es um über 40 % aufwärts. Die Amerikaner sind sicherlich unter den Hype-Aktien “der” Gewinner der Woche. Die Aktie schob sich von gut 2 Euro auf über 3 Euro nach oben. Die Aktei ist zwar an drei Tagen erfolgreich gewesen, hat aber auch am Mittwoch und Donnerstag unter Gewinnmitnahmen hinnehmen müssen. Das bedeutet: Die Börsen scheinen auch nicht so gewiss zu sein, dass es für die Aktie aufwärts geht. Es wird spannend.

Wer hat Recht? Analysten sind und bleiben zuversichtlich

Die Analysten scheinen aktuell noch immer zuversichtlich zu sein. Zuversichtlicher als der Markt. Denn das mittlere Kursziel liegt aktuell bei einem Plus von gut 71 %. Die Notierungen sind damit aus der Sicht der Analysten offenbar ca. 5,84 Dollar wert. Das sind in etwa gut 5 Euro. Die Aktie würde also noch deutlich gewinnen können.

In der Spitze sind die Schätzungen sogar noch viel höher. Die Aktie könnte demnach sogar ein Plus von gut 400 % schaffen.

Woran liegen diese Entwicklungen? Plug Power war schon vorher ein Favorit der Analysten. Nun aber kommt tatsächlich eine gute Nachricht dazu. Der Titel hat derzeit einen massiven Vorteil dadurch, dass das US-Energieministerium einen Kredit über 1,6 Mrd. Dollar zugesagt hat. Das Geld wird u.a. dafür verwendet, den Betrieb in Georgia, USA, aufzunehmen. Der Titel hat dadurch einen Lauf nach oben gehabt – die Aktie gewann allein am Dienstag über 30 %, nachdem die Nachricht an den Markt kam.

Plug Power ist dennoch aktuell nicht im Aufwärtstrend. Der Titel müsste zunächst aus Sicht von Chartanalysten um mehr als 30 % klettern, um sich zumindest erneut über die 4-Euro-Marke zu schieben. Deshalb ist die neue Woche besonders spannend für die Aktie aus den USA.

