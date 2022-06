Plug Power-Aktie: Was für eine Berg- und Talfahrt!

Die Plug Power-Aktie erlebte seit Jahresbeginn mehrere Berg- und Talfahrten. Die Stimmung der Anleger ist in Bezug auf die Wasserstoffbranche sehr nervös und dementsprechend volatil. Wie könnte es für die Aktie des US-amerikanischen Wasserstoffspezialisten weitergehen? Was spricht für, was gegen die Aktie? Eine ganz schwierige Frage. Auf der einen Seite haben Anleger allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken.… Hier weiterlesen